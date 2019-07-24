ثيم يبلغ ربع نهائي بطولة هامبورج

حجز النمساوي دومينيك ثيم، مقعده في دور الثمانية ببطولة هامبورج المفتوحة للتنس، إثر فوزه في الدور الثاني، على مارتون فوكسوفيكس، بمجموعتين دون رد، اليوم الأربعاء.
واستطاع المرشح الأول للقب، إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 7-5 و6-1.
وسيضرب ثيم، موعدا في الدور الثالث (ربع النهائي) مع الروسي أندريه روبليف.
وتمكن اللاعب الروسي من بلوغ هذا الدور، على حساب كاسبر رود، بمجموعتين لواحدة 3-6 و7-5 و6-3.
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