انتقال غريزمان إلى برشلونة قد يكون باطلاً!

قال رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس، اليوم الأربعاء، إن أتليتيكو مدريد طالب الرابطة بمنع انتقال المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إلى برشلونة عقب نشوب نزاع بين الناديين بسبب قيمة الصفقة.

وأعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى ضم غريزمان الشهر الحالي مقابل 120 مليون يورو (134 مليون دولار)، لكن أتلتيكو يشكو من أن النادي الكاتالوني لم يدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب بالكامل.

وانخفضت قيمة الشرط الجزائي في عقد المهاجم الفرنسي من 200 مليون يورو إلى 120 مليون في الأول من يوليو (تموز) الحالي، لكن أتلتيكو يزعم إن إعلان غريزمان رحيله عن النادي يوم 14 مايو (أيار) الماضي يعد دليلاً على وجود اتفاق بينه وبين برشلونة قبل انخفاض قيمة الشرط الجزائي.

وقال تيباس لمحطة أوندا سيرو الإذاعية الإسبانية اليوم: “أتلتيكو تقدم بشكوى وتساءل عن ما إذا كان سنمنح غريزمان تصريح اللعب لبرشلونة أم لا، هناك عملية تمت وينبغي على من أشرف عليها حل المشكلة، من الممكن حظر انتقال اللاعب، رابطة الدوري ستقرر الإجراء الذي ستتخذه”.

وخاض غريزمان مباراة ودية بالفعل مع فريقه الجديد أمس الثلاثاء، وخسرها برشلونة 2-1 أمام تشيلسي في اليابان.