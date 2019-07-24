سيميوني يعلق على أداء كوستا وموراتا

أعرب المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الأرجنتيني دييغو سيميوني، عن رضاه عن المستوى الفني لفريقه خلال المباراة التي فاز فيها اليوم الأربعاء 5-4 بركلات الترجيح على شيفاز غوادالاخارا المكسيكي، ضمن منافسات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وقال سيميوني بعد المباراة: “طريقة تصرف الفريق بعد طرد ماركوس يورانتي كانت جيدة للغاية، ما قام به كوستا وموراتا لصالح الفريق كان شيئاً ينم عن التزام كبير، لقد سنحت لنا فرصاً لتسجيل أهداف رغم النقص العددي، اللاعبون الشباب اكتسبوا خبرات في الشوط الثاني، قد نحتاج إليها خلال الموسم”.

وأبدى سيميوني سعادته بما قدمه اللاعبون الجديد في أتلتيكو مدريد خلال فترة الاستعداد للموسم الجديد.

وأضاف قائلا: “جواو فيليكس قدم دقائق جيدة للغاية أمام نومانسيا، فليبي لويس يتطور، و(رينان) لودي بدأ يكتسب مهارات دفاعية، تريبير سيمنحنا الكثير بفضل خبرته، وماركوس يورانتي يتواجد دائماً في المكان الذي يحتاجه فيه الفريق”.