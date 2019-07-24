اتهام الكولومبي ياري مينا في قضية مراهنات

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم منح مهلة للكولومبي ياري مينا حتى بعد غد الجمعة للرد على اتهام بتورطه في قضية تتعلق بالمراهنات. وتم اتهام مينا (24 عاماً)، الذي يلعب في صفوف فريق إيفرتون الإنجليزي، بظهوره في إعلان لإحدى شركات المراهنات في كولومبيا.

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