الزمالك يهزم الإسماعيلي "بعد فوات الأوان" ويكتفي بالوصافة

بعد فوات الأوان.. تغلب فريق الزمالك على الاسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف بستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 27 للدوري الممتاز، مكتفيا بمركز الوصيف بعد أن أهدى منافسه الأهلي درع الدوري على طبق من دهب لتفريطه في نقاط سهلة جدا خاصة في الجولات الأخيرة والحاسمة.!

تقدم الزمالك بهدف لمحمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 14 ،وتعادل للإسماعيلي شيلونجو من خطأ مشترك مزدوج بين احمد سيد زيزو والمدافع " التائه" محمود علاء في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني احرز احمد سيد زيزو وعمر السعيد هدفين متتاليين في الدقيقتين 47 و59. ليرتفع رصيد الزمالك الى 72 نقطة وصعد للمركز الثاني خلف الأهلي بطل الدوري بـ77 نقطة بعد الفوز على المقاولون حيث بات لقاء القمة الاحد المقبل تحصيل

حاصل رغم انه بطولة في حد ذاته.

وتراجع بيراميدز للمركز الثالث برصيد 70 نقطة،بينما تجمد رصيد الإسماعيلي عند 43 نقطة في المركز السابع.

الشوط الاول

بدأ الزمالك اللقاء مهاجما بحثا عن فوز بصرف النظر عن نتيجة لقاء الاهلي والمقاولون وشكل تنوع الهجمات خطورة على مرمى محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي.

لعب الإسماعيلي معتمدا على السرعة في الاختراق من العمق والأجناب لمحمد بيومي ومحمد الضرف ومحمد الشامي الذى شكل ازعاج للدفاع الابيض رغم ندرة المحاولات الصفراء.

في الدقيقة 14 يتقدم حمدى النقاز ويراوغ يعرقله احمد ايمن يتصدى للكرة محمود علاء ويضع الكرة على يمين محمد مجدي مسجلا هدف التقدم.

عاب الزمالكك احتفاظ محمد ابراهيم

وفرجاني ساسي وعمر السعيد بالكرة وابتعاد الخطوط رغم التمرير القصير الطويل لإستهلاك الوقت وامتصاص جماس المنافس

هدف التعادل

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في الدقيقة 37 ومن خطأ مزدوج كالعادة بين سيد زيزو الذى اعاد الكرة ومدافع " تائه" محمود علاء يستغل شيلونجو الفرصة ويسدد مسجلا هدف التعادل.

يحاول الزمالك ولكن الفاغلية على المرمى كالعادة لم تكن بالشكل المطلوب حتي يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط.

الشوط الثاني

بدأ الزمالك الشوط الثاني بنفس سيناريو الاول حيث بادر بهجوم بحثا عن هدف التقدم

هدف ثاني

في الدقيقة 47 ومنهجمة منظمة تصل الكرة لاحمد سيد زيزو يسجل بسهولة داخل المرمى

تنفتح الخطوط الخلفية للدراويش للتقدم وادراك التعادل مما ساعد لاعبو الزمالك في الهجوم ويهدر كالعادة بغرابة محمد ابراهيم تليها تسديدة من فرجاني ساسي فوق العارضة.

هدف ثالث

في الدقيقة 59 يستلم عمر السعيد الكرة داخل المنطقة ويراوغ ويسدد مسجلا الهدف الثالث.

استمرت المحاولات البيضاء مع استسلام لاعبي الإسماعيلي بعد الهدف الثالث رغم التغييرات بنزول مددحت فقوسه مكان مجمود الصراف،بينما لعب محمد عنتر بدلا من احمد زيزو.