الأهلي يتوج بطلًا للدوري للمرة 41 في تاريخه

توج النادي الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري للموسم الحالي، النسخة رقم 60، في المرة 41 في تاريخ المارد الأحمر، بعد أن تغلب على نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتغلب الأهلي على نظيره المقاولون العرب بثلاثية مقابل هدف، سجلها علي معلول وحسين الشحات (هدفان)،

في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب، في لقاء مؤجل من الجولة 33 ببطولة الدوري المصري الممتاز، بينما سجل هدف ذئاب الجبل سيف الجزيري.

وتوج الأهلي بطلا للنسخة 60 من بطولة الدوري، بعد

أن حصد 77 نقطة طوال مشواره بالمسابقة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني برصيد 72 نقطة، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 70 نقطة.

ويتبقى للأهلي مباراة واحدة (تحصيل حاصل) في بطولة الدوري أمام الزمالك، في مباراة القمة التي تجمع بينهما يوم الأحد المقبل، في الجولة الأخيرة للفريقين من النسخة 60 من بطولة الدوري.