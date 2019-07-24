شاهد.. حسين الشحات يتلاعب بمدافع المقاولون ويسجل هدفًا رائعًا للأهلي

سجل حسين الشحات لاعب النادي الأهلي الهدف الثالث لفريقه في شباك المقاولون العرب، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب برج العرب، في لقاء مؤجل من الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
جاء هدف الشحات في الدقيقة 72 بعد أن تلاعب بمدافع المقاولون داخل منطقة العمليات، ليمرر الكرة بين قدميه ويسدد ببراعة في شباك أبو السعود حارس الذئاب.
وضاعف النادي الأهلي تقدمه أمام نظيره المقاولون بعد تسجيل الهدف الثاني الذي أحرزهحسين الشحات في الدقيقة 66، بعد تمريرة رائعة من صالح جمعة وضعت الشحات أمام المرمى ووضعها على يمين حارس المقاولون.
وكان علي معلول قد سجل هدف الأهلي الأول بعد ركلة حرة على حدود المنظقة نفذها وليد سليمان، وتتهيأ الكرة أمام ظهير أيسر المارد الأحمر الذي سددها في الشباك.
شاهد الهدف
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