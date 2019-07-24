شاهد.. حسين الشحات يضاعف تقدم الأهلي أمام المقاولون

ضاعف النادي الأهلي تقدمه أمام نظيره المقاولون بعد تسجيل الهدف الثاني، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب برج العرب، في لقاء مؤجل من الجولة

33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل حسين الشحات هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 66، بعد تمريرة رائعة من صالح جمعة

وضعت الشحات أمام المرمى ووضعها على يمين حارس المقاولون.

وكان علي معلول قد سجل هدف الأهلي الأول بعد ركلة حرة على حدود المنظقة نفذها وليد سليمان، وتتهيأ الكرة أمام ظهير أيسر المارد الأحمر الذي سددها في الشباك.

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