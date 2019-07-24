شاهد.. هدفي الزمالك الثاني والثالث في الإسماعيلي

نجح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في استعادة التقدم مرة أخرى أمام نظيره الإسماعيلي بتسجيل الهدف الثاني والثالث، في شباك الدراويش في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات مؤجلات الجولة 27 من بطولة في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات مؤجلات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري سجل أحمد سيد زيزو الهدف الثاني في الدقيقة 47، ثم أضاف عمر السعيد الهدف الثالث في الدقيقة 59، لتصبح النتيجة تقدم الأبيض بثلاثية مقابل هدف. شاهد الهدفين

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