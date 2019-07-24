70 دقيقة أشغال شاقة في مران المصري المسائي

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مرانه المسائي على الاستاد ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد، استمر المران لما يقرب من 70 دقيقة، اشتملت على العديد من التدريبات البدنية الشاقة للاعبين الذين تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات أشرف عليها الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق، هذا وقد أدى الثلاثي ايزيكال باسي، إسلام أبو سليمه، محمد جابر مرانًا فرديًا تحت أشرف

الجهاز الطبي تمهيدًا لمشاركتهم مع الفريق حال وصولهم إلى مستوى اللياقة البدنية المطلوب، فيما خاض رباعي حراس مرمى النادي المصري، أحمد مسعود، أحمد عبدالفتاح، محمد شحاتة، إيهاب العايدي مرانًا قويًا تحت إشراف الكابتن مصطفى كمال، خصص فيه العديد من الأدوات التي تساعد على رفع مستوى الحراس من حيث سرعة رد الفعل، والأرتقاء العالي، واتخاذ القرار السريع.

يذكر أن الفريق الأول للكرة بالنادي المصري قد أتم المرحلة الأولى من فترة الإعداد والتي أقيمت بأحد الفنادق السياحية بمدينة الإسكندرية ـ واستمرت فترة الإعداد لما يقرب من 3 أسابيع خاض فيها الفريق الأول العديد من المباريات الودية للوقوف على مستوى اللاعبين تمهيدًا لانتقاء الأفضل لتمثيل القوام الأساسي للفريق، هذا وتستمر فترة إقامة الفريق ببورسعيد لمدة أسبوع كامل، يخوض خلاله مباراة ودية وحيدة، ثم ينطلق إلى مدينة الإسماعيلية في الثلاثين من الشهر الجاري لاستكمال فترة الإعداد بمرحلة ثالثة.