شاهد.. أحمد حجازي يوجه رسالة لمتابعيه قبل بداية الدوري الإنجليزي

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وجه أحمد حجازي مدافع منتخب مصر ونادي وست بورميتش ألبيون الإنجليزي، رسالة إلى جماهيره، يطمئنهم على سلامته عقب العملية الجراحية التي أجراها مؤخرًا.
ونشر أحمد حجازي صورة له عبر حسابه الرسمي على "توتير" عقب إجراء العملية الجراحية في الكاحل.
حيث قال: "أجريت أمس عملية جراحية تمتبنجاح لإزالة عظمة زائدة في الكاحل وأضاف كانت مؤجلة منذ نهاية الموسم الماضي لارتباطي بمباريات مع النادي والمنتخب، واختتم و سأكون جاهز لمنافسات الموسم القادم قريبا إن شاء الله".
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