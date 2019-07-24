بعد تريزيجيه والمحمدي.. 5 أندية إنجليزية جمعت ثنائي مصري في موسم واحد

نجح استون فيلا الإنجليزي في التعاقد مع الدولي محمود تريزيجيه خلال الميركاتو الصيفي، قادمًا من قاسم باشا التركي لتواصل الأندية الإنجليزية تجميع المصريين مع بعض في فريق واحد.

وسبق للعديد من الأندية الإنجليزية التعاقد مع ثنائي مصري في فريق واحد.

توتنهام

حصل نادي توتنهام كأول نادي انجليزي يتعاقد مع الثنائي المصري أحمد حسام ميدو

وحسام غالي حيث لعبا معًا لمدة موسم واحد عام 2006.

ميدلسبره

نجح فريق ميدلسبره الإنجليزي في التعاقد مع الثنائي المصري أحمد حسام ميدو

ومحمد شوقي في عام 2008 ليكون بذلك تاني فريق إنجليزي ينجح في التعاقد مع اكثر من لاعب مصري في موسم

ويجان أتليتك

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نجح نادي ويجان اتليتك في ضم الثنائي المصري عمرو زكي وحسام ميدو في موسم 2009 وتالق عمرو زكي خلال الدور الاول بينما تالق ميدو خلال الدور التالي.

هال سيتي

نجح فريق هال سيتي في ضم ثلاثة لاعبين

مصريين خلال موسم 2013 عندما تعاقد مع أحمد المحمدي ومحمد ناجي جدو واحمد فتحي من النادي الأهلي وشارك مع الفريق في الدوري الانجليزي القسم الثاني وساهم في تأهل الفريق إلى الدوري الي الدوري الانجليزي الممتاز

ونجح هال سيتي في ضم جمع الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمد ناجي جدو مع الفريق خلال موسم 2014 ولم يشارك الثنائي كثيرًا مع الفريق قبل أن يهبط إلى القسم الثاني.

أستون فيلا

نجح فريق استون فيلا الإنجليزي في التعاقد مع محمود تريزيجية لاعب قاسم باشا التركي خلال الميركاتو الصيفي الحالي وبذلك يجمع ثنائي مصري خلال الموسم الجديد حيث يضم أحمد المحمدي ضمن صفوفه.