شاهد.. دفاع الزمالك "كالعادة" يهدي الإسماعيلي تعادلًا في الشوط الأول

تعادل فريق الزمالك مع الإسماعيلي بهدف لكل منهما بستاد بتروسبورت في القاء المؤجل من الجولة 27 للدوري الممتاز. تقدم الزمتلك بهدف لمحمود علاء من ضربة جزاء في الدقيقة 14 وتعادل للإسماعيلي شيلونجو من خطأ مشترك مزدوج بين أحمد سيد زيزو والمدافع "التائه" محمود علاء في الدقيقة 37. الشوط الأول بدأ الزمالك اللقاء مهاجما بحثا عن فوز بصرف النظر عن نتيجة لقاء الاهلي والمقاولون وشكل تنوع الهجمات خطورة على مرمى محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي. الاهلي والمقاولون وشكل تنوع الهجمات خطورة على مرمى محمد مجدي حارس مرمى الإسماعيلي. لعب الإسماعيلي معتمدا على السرعة في الاختراق من العمق والأجناب لمحمد بيومي ومحمد الضرف ومحمد الشامي الذى شكل إزعاج للدفاع الأبيض رغم ندرة المحاولات الصفراء. في الدقيقة 14 يتقدم حمدى النقاز ويراوغ يعرقله أحمد أيمن Advertisements يتصدى للكرة محمود علاء ويضع الكرة على يمين محمد مجدي مسجلا هدف التقدم. يتصدى للكرة محمود علاء ويضع الكرة على يمين محمد مجدي مسجلا هدف التقدم. عاب الزمالكك احتفاظ محمد إبراهيم وفرجاني ساسي وعمر السعيد بالكرة وابتعاد الخطوط رغم التمرير القصير الطويل لإستهلاك الوقت وامتصاص جماس المنافس هدف التعادل في الدقيقة 37 ومن مخطأ مزدوج كالعادة بين سيد زيزو الذى اعاد الكرة ومدافع " تائه" محمود علاء يستغل شيلونجو الفرصة ويسدد مسجلا هدف التعادل. يحاول الزمالك ولكن الفاغلية على المرمى كالعادة لم تكن بالشكل المطلوب حتي يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط.

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