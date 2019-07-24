شاهد.. الأهلي يتفوق على المقاولون في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون العرب، بتقدم المارد الأحمر بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات مؤجلات الجولة 33 من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاء هدف الأهلي عن طريق علي معلول بعد ركلة حرة على حدود المنظقة نفذها وليد سليمان، وتتهيأ الكرة أمام ظهير أيسر المارد الأحمر الذي سددها في الشباك.
وبدأ الأهلي مباراة المقاولون بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى : محمد الشناوي
خط الدفاع : محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول
خط الوسط - حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي
خط الهجوم : وليد أزارو.
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