اونلاين | يلا شوت GOAL aHlY: مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولين بث مباشر TIME SPORT كورة لايف ماتش الاهلي رابط ON SPORTS هدف الأهلي

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مشاهدة مباراة الأهلي امام المقاولون العرب خلال منافسات الدوري المصري وتعد مباراة الأهلي والمقاولون مباراة تحديد بطل الدوري المصري في حال فوز الأهلي بالمباراة ويتكون مباراة قوية ومشحونة بالإثارة من كلا الفريقين وقد فاز المقاولون في مباراة الجولة الاولى على نظيره النادي الاهلي بنتيجة هدفيبن مقابل هدف وحيد ويسعى المدير الفني لفريق المقاولون العرب عماد النحاس للفوز مرة اخرى على القلعة الحمراء.

ويحتل النادي الأهلي قمة جدول الدوري الممتاز برصيد ٧٤ نقطة ويتبقى له مباراة الزمالك بعد مواجهة اليوم ضد المقاولون العرب صاحب المركز الخامس برصيد ٤٨ نقطة وفي حال فوز الأهلي على المقاولون اليوم سيرتفع رصيدة إلى ٧٧ نقطة تكفي لحسم لقب الدوري دون النظر لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

موعد البث المباشر لمباراة الأهلي والمقاولون اليوم في الدوري الممتاز.

وانطلقت المباراة بين الفريقين الاهلي والمقاولون العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز ويسيطر الفريق الاحمر على مجريات المباراة من اول دقيقة وتكمن الخطورة من الهجوم الاهلاوي ولكن دفاعات المقاولون العرب تتصدى لهجوم الاهلي ويستحوذ الشياطين الحمر على الكرة طوال الشوط الاول وهجمات على فترات في اللقاء.