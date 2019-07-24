اونلاين | Time الأهلي: مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر yalla match كورة ستار يلا شوت رابط أون سبور يوتيوب

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موعد مباراة الاهلي والمقاولون العرب في الدوري اليوم:

سيتم نقل مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مباشر يلا شوت الجديد بدون تقطيع الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، في لقاء يسعي من خلال المارد الأحمر للفوز والحصول على الثلاثة نقاط واستغلال تعثر الزمالك منافسة على الصدارة أمام الجونة بعد التعادل في اللقاء الماضي 2-2 في الدوري.

وسيتم نقل مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر على قناة أون سبورت الرياضية وعلى قناة النيل للرياضة ON SPORT في لقاء ينتظر الملايين من الجماهير العاشقة للمارد الأحمر.

تشكيل الأهلي اليوم أمام المقاولون العرب:

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حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - محمد نجيب - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - صالح جمعة - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : وليد أزارو.

كورة لايف مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر اليوم:

يدخل الاهلي اللقاء وفي رصيده 74 نقطة في المركز الأول بقارق 4 نقط عن بيراميدز الوصيف وبفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث بعد تعادله مع الجونة، بلس يلا شوت حصري مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر اليوم الاربعاء رابط سريع بتاريخ 24-7-2019 كورة أونلاين جودة عالية.