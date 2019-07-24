اونلاين | رابط YALLA SHOOT PLUS مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي (الشوط الأول) لقاء البطولة بث مباشر يلا شوت بلس HD

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شاهد بث مباشر YALLA LIVE لمباراة الزمالك ضد الاسماعيلي اليوم الأربعاء 24-4-2019، شاهد مباشرة مباراة القمة المثيرة بين الزمالك والاسماعيلي علي كورة ستار، حيث يلتقي فريق الزمالك مع نظيره الاسماعيلي على أرضية ملعب "بتروسبورت" ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز 2018-2019، شاهد المواجهة الحاسمة LIVE.

كورة ستار – بث مباشر مباراة الزمالك اليوم KORA ONLINE، حيث تنطلق مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري الممتاز، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، شاهد مباشرة مباريات الدوري المصري الممتاز KORA STAR، مشاهدة مباراة الاسماعيلي علي كورة توداي.

ويسعي الزمالك للفوز في مباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط على أمل تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب، حتي يحتفظ الفارس الأبيض في فرصه بالتتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، شاهد بث مباشر لمباراة الاسماعيلي والزمالك اليوم على live hd، وستجدون روابط بث مباشر للمباراة المرتقبة عبر موقعنا الخليج 365 الرياضي.

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