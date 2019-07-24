اونلاين | Goal AHLY: مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر kora match يلا شوت الشوط الاول مباراة الاهلي مباشر (جول الاهلي)

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الاهلي يسجل الهدف الاول في شباك المقاولون عبر علي معلول ليقترب من حصد لقب بطولة الدوري المصري.

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تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة المرتقبة على ثلاثة قنوات هم " نايل سبورت - أون سبورت - تايم سبورت"، يلا شوت بلس مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب تغطية مباشرة kora live.

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