اونلاين | يلا شوت ahly| مشاهدة مباراة الاهلي والزمالك بث مباشر يلا شوت اون سبورت كورة اونلاين | Yalla Shoot | الزمالك والاهلي

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يقدم موقع "الخليج 365 الرياضي" مشاهدة مباراة الأهلي امام المقاولون العرب بث مباشر يلا شوت حصري yalla shoot 7asry وذلك خلال منافسات الدوري العام المصري كورة لايف kora live وستكون مباراة منتظره من عشاق وجمهور الشياطين الحمر لعلها تكون مباراة حسم لقب الدوري المصري وستعد مباراة الأهلي والمقاولون مباراة من نوع خاص kora star كورة ستار ويحتل الأهلي قمة جدول الدوري الممتاز برصيد ٧٤ نقطة ويتبقى له مباراة الزمالك بعد مواجهة اليوم ضد المقاولون العرب صاحب المركز الخامس برصيد ٤٨ نقطة وفي حال فوز الأهلي على المقاولون اليوم سيرتفع رصيدة إلى ٧٧ نقطة تكفي لحسم لقب الدوري دون النظر لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك alahly live الاهلي لايف.

موعد والقنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي و المقاولون في الدوري الممتاز.

يستضيف استاد برج العرب،مباراة الأهلي والمقاولون،alahly live الاهلي لايف المباراة المؤجلة من الجولة ال33 في يوم الأربعاء الموافق 24/7/2019، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمةkora star كورة ستار ويمكنك مشاهدة المباراة عبر قنوات On Sport، ونايل كوميدي، وقناة تايم سبورت (بث أرضي).

التشكيل المتوقق للاهلي امام المقاولون العرب

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: علي معلول، رامي ربيعة، أيمن أشرف أو (محمد نجيب )، أحمد فتحي.

في خط الوسط: عمرو السولية، حسام عاشور (أو حمدي فتحي ).،حسين الشحات

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في خط الهجوم : رمضان صبحي، وليد سليمان ،وليد أزارو.

التشكيل المتوقع للمقاولون العرب امام الاهلي

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود

في خط الدفاع: حسن الشامي - إبراهيم صالح - محمد سمير - أمير عابد

في خط الوسط: محمد سوستة - فادي نجاح- كريم مصطفي- لويس إدوارد - محمد مجلي.

في خط الهجوم: محمد طلعت.

مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون العرب بث مياشر الدوري المصري

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