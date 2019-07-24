اونلاين | رابط TIME SPORT مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي zamalek bein بث مباشر الان الزمالك لايف live

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تنطلق مباراة الإسماعيلي والزمالك اليوم الأربعاء 24 يوليو 2019 في الثامنة مساءً على استاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز 2018/2019. يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز وذلك برصيد 69 نقطة من 32 مباراة، ويحتل الإسماعيلي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 44 نقطة في 33 مباراة.

ستقوم قناة On Sport والنيل للرياضة ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الإسماعيلي والزمالك عبر موقع الخليج 365 الرياضي وOn Sport والنيل للرياضة.

من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي :-

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عماد السيد

عبدالله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي وحمدي النقاز

محمود عبد العزيز وطارق حامد ويوسف أوباما وإبراهيم حسن

عمر السعيد وحميد أحداد