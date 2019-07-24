اونلاين | يلا شوت الجديد elahly elyom مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA LIVE الأهلي رابط يوتيوب متعدد الجودات

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مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون العرب بث مباشر كورة لايف kora live، حيث يصطدم النادي الأهلي بمنافسه المقاولون العرب مساء اليوم الأربعاء الموافق 24/7/2019 في الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مشاهدة مباراة الأهلي اليوم:

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وتنطلق مباراة الأهلي مع المقاولون العرب على ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي، شاهد الآن مباراة الأهلي اليوم عبر موقع الخليج 365 الرياضي يوتيوب بث مباشر youtube.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 74 نقطة بينما على الجانب الآخر المقاولون بالمركز الخامس برصيد 48 نقطة، مشاهدة مباراة الأهلي اليوم يلا شوت yallashoot.

شاهد الآن مباراة الأهلي كورة ستار kora star حيث ستذاع المباراة عبر قناتي أون سبورت ON Sport ونايل سبورت Nile Sport HD، مشاهدة رابط مباراة الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي.