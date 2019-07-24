اونلاين | يلا شوت 7SRY مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر El Ahly كورة لايف KORA STAR رابط الأسطورة الأهلي اليوم

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تابع البث المباشر لمباراة النادي الأهلي مع منافسه فريق المقاولون العرب يوم الأربعاء 24 يوليو، وذلك في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORA STAR، مباراة النادي الأهلي مع المقاولون العرب يلا تابع المباراة لايف بدون تقطيع عبر البث الحصري الأسطورة.

كورة أون لاين ستذاع مباراة فريق الأهلي، ضد نادي المقاولون العرب في بطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناتي "Nile sport" وأيضاً "ON sport HD" الرياضية، YALA SHOOOT PLUS حيث ستقام في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة KOORA ONLINE.

كورة أتش دي يحتاج الفريق الأحمر لتحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب، من أجل حسم لقب الدوري المصري هذا الموسم بشكل رسمي قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، حيث سيلعب في الجولة الأخيرة أمام نادي الزمالك KOORA 2DAY.

يلا شوت حصري يحل النادي الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 74 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن القلعة البيضاء صاحب المركز الثالث، والذي يسعى لتحقيق الانتصار أمام الإسماعيلي في نفس توقيت مباراة الأهلي والمقاولون العرب YALA LIVE.