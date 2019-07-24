اونلاين | كورة ستار ON SPORTS مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشرAl Ahly GOAL رابط يوتيوب ماتش الأهلي أونلاين

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بث مباشر الأهلي والمقاولون العرب - الدوري المصري تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية اليوم الأربعاء 24 يوليو 2019 إلى ستاد برج العرب في تمام الثامتة مساءً لمتابعة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة 33 من الدوري المصري الممتاز 2018/2019. يحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 74 نقطة بينما يحتل المقاولون العرب المركز الخامس عشر برصيد 48 نقطة.

ستقوم قناة On Sport ببث المباراة كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي والمقاولون العرب عبر موقع الخليج 365 الرياضي وOn Sport.

سيخوض الأهلي المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : علي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وأحمد فتحي

خط الوسط : عمرو السولية وحسام عاشور وصالح جمعه

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خط الهجوم رمضان صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو

أما المقاولون العرب فسيخوض المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمود أبو السعود

خط الدفاع : حسن الشامي وإبراهيم صالح ومحمد سمير وأمير عابد

خط الوسط : محمد سوستة وفادي نجاح ومحمد طلعت

خط الهجوم : لويس إدوارد ومحمد مجلي وأحمد علي

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