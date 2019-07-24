رياضة | بعد حسم اللقب.. مشوار الأهلي حتى التتويج ببطولة الدوري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حسم اللقب.. مشوار الأهلي حتى التتويج ببطولة الدوري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق لقب بطولة الدوري المصري الممتاز 2018-2019، بعد تحقيق فوز عريض بثلاثية مقابل هدف على حساب المقاولون العرب، ليتوج باللقب للمرة الواحدة والأربعين في تاريخه، بعد منافسة شرسة طوال البطولة من ناديي الزمالك وبيراميدز.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مشوار البطل، الأهلي، حتى تحقيق اللقب، عى النحو التالي :

-الأهلي 1-1 الإسماعيلي.

-الأهلي 2-0 المصري.

-الأهلي 1-0 وادي دجلة.

-الأهلي 2-0 حرس الحدود.

-الأهلي 0-0 الإنتاج الحربي.

-الأهلي 3-4 الإتحاد السكندري.

-الأهلي 0-1 المقاولون العرب.

-الأهلي 1-0 بتروجت.

-الأهلي 2-1 الجونة.

-الأهلي 2-0 طلائع الجيش.

-الأهلي 2-0 النجوم.

-الأهلي 2-2 الداخلية.

-الأهلي 1-2 بيراميدز.

-الأهلي 1-0 سموحة.

-الأهلي 3-0 مصر المقاصة.

-الأهلي 2-1 وادي دجلة.

-الأهلي 2-1 إنبي.

-الأهلي 1-0 حرس الحدود.

-الأهلي 1-0 الإنتاج الحربي.

-الأهلي 3-1 الداخلية.

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-الأهلي 2-1 الجونة.

-الأهلي 4-0 بتروجت.

-الأهلي 0-0 الزمالك.

-الأهلي 2-0 الإتحاد السكندري.

-الأهلي 2-1 مصر المقاصة.

-الأهلي 0-1 بيراميدز.

-الأهلي 2-0 المصري.

-الأهلي 2-0 النجوم.

-الأهلي 1-0 سموحة.

-الأهلي 2-0 إنبي.

-الأهلي 1-1 الإسماعيلي.

-الأهلي 3-1 المقاولون العرب.

-إحصائيات الفريق خلال الموسم:

الترتيب: رقم 1

لعب: 33 مباراة.

له: 55 هدف.

عليه: 20 هدف.

رصيده: 77 نقطة.

-هدافي الفريق:

علي معلول: 7 أهداف.

وليد أزارو: 6 أهداف.

مروان محسن: 5 أهداف.

حمدي فتحي: 5 أهداف.