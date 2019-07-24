رياضة | ترتيب الدوري المصري بعد تتويج الأهلي باللقب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب الدوري المصري بعد تتويج الأهلي باللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج النادي الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري، وذلك عقب الفوز على فريق المقاولون العرب بنتيحة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثون من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وعلى الجانب الآخر فاز نادي الزمالك على فريق الإسماعيلي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد إنتهاء المباراتين.

1- الأهلي 77 نقطة.

2- االزمالك 72 نقطة.

3- بيراميدز 70 نقطة.

4- المصري 52 نقطة.

5- المقاولون العرب 48 نقطة.

6- مصر المقاصة 46 نقطة.

7- الإسماعيلي 43 نقطة.

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8- طلائع الجيش 41 نقطة.

9- إنبي 40 نقطة.

10- وادي دجلة 40 نقطة.

11- الاتحاد السكندري 39 نقطة.

12- سموحة 38 نقطة.

13- الإنتاج الحربي 38 نقطة.

14- حرس الحدود 38 نقطة.

15- الجونة 38 نقطة.

16- بتروجيت 35 نقطة.

17- الداخلية 27 نقطة.

18- نجوم المستقبل 26 نقطة.