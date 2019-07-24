رياضة | الزمالك يفوز على الإسماعيلي ويضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفوز على الإسماعيلي ويضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الكرة على نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد بتروسبورت والمؤجل بينهما من الجولة 27 بالدوري الممتاز .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من عماد السيد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمد عبدالغني وعبدالله جمعة وحمدي النقاز في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن وأحمد سيد "زيزو" في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم .

وبدأ اللقاء سريعا من جانب الزمالك وحاول الفريق فرض سيطرته وحصل على ركنيتين في أول دقيقتين ومحاولات من جانبي الملعب خاصة من الجانب الأيمن عن طريق النقاز في محاولة لفتح ثغرة بدفاع الإسماعيلي .

وحاول الإسماعيلي مبادلة الزمالك الهجوم وفرض الكرة في وسط الملعب ويرد الزمالك بعرضية من جهة اليمين عن طريق زيزو داخل المنطقة كاد أن يضعها محمد ابراهيم لكن أمسكها حارس الإسماعيلي ببراعة من أمام محمد ابراهيم.

ويواصل الزمالك هجومه ويمرر محمد إبراهيم كرة بينية متقنة لحمدي النقاز الذي يتعرض للإعاقة داخل المنطقة ليحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 14 من عمر المباراة يتصدى لها محمود علاء هداف الفريق ويودعها على يمين الحارس أرضية في الشباك معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد .

بعد الهدف حاول الإسماعيلي الرد بالهجوم واعترض اللاعبون على الحكم بعد تسديد الكرة في جسد محمد عبدالغني وأشار الحكم باستئناف اللعب ويشهر الحكم البطاقة الصفراء لعبدالرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي بسبب الاعتراض .

وتهدأ المباراة قليلا وينحصر اللعب في وسط الملعب ويحصل محمد إبراهيم على ركلة حرة من جهة اليمين لنصف ملعب الدراويش بعد عرقلة من محمد الضرف لاعب الإسماعيلي لكنها لم تشكل خطورة .

ويحصل الزمالك مجدد على ركلة حرة في الدقيقة 29 ينفذها طارق حامد بعرضية أرضية رائعة خدعت الدفاع ويسددها محمود علاء لكن اصطدمت بدفاع الدراويش وارتدت إلى فرجاني ساسي الذي سددها من بين أٌقدام الحارس سكنت شباك المرمى لكنه كان في موقف التسلل لتضيع فرصة الهدف الثاني للزمالك .

وعلى عكس سير المباراة ومن خطأ دفاعي يمرر أحمد سيد زيزو الكرة للخلف لمحمود علاء لكنها بعيدة عنه لتمر داخل المنطقة وينطلق عليها شيلونجو مهاجم الدراويش ويسددها قوية تسكن على يمين الحارس عماد السيد ليعلن عن هدف التعادل في الدقيقة 37 من عمر المباراة .

ويكثف الزمالك من هجومه في الدقائق الأخيرة من الشوط ويحصل على ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء الدراويش لصالح الزمالك نفذها محمود علاء بتنيك التمريرة الثنائية ثم سدد بقوة لكن اصطدمت بدفاع الدراويش وخرجت ركنية لصالح الزمالك من جهة اليسار.

ومرت اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول ودقيقتين وقت بدل ضائع بدون خطورة حقيقية على كلا المرميين ليطلق الحكم صافرته معلنا تعادل الفريقين بهدف لكل فريق .

ومع بداية الشوط الثاني يكثف الزمالك من هجومه على أمل تعديل النتيجة ومبكرا يسجل الفريق الهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق زيزو بعد هجمة منظمة وصلت الكرة إلى زيزو على جانب الملعب الأيسر اخترق بها منطقة جزاء الإسماعيلي بمرور رائع من دفاع الدراويش ثم أعقبها بتسديدة بقدمه اليسرى سكنت الشباك لتعلن تقدم الزمالك بهدفين لهدف .

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ويواصل الزمالك محاولاته ومن كرة ركنية من الجانب الأيسر تمر عرضية ويقابلها محمد عبدالغني برأسية قوية لكن أبعدها محمد مجدي حارس الإسماعيلي ببراعة في الدقيقة 50 من عمر المباراة .

وهجمة مرتدة للزمالك من جهة اليمين أرسلها عمر السعيد عرضية أرضية قابلها أحمد زيزو بتسديدة لكن تصدى لها دفاع الدراويش ثم ارتدت إلى محمد إبراهيم في قلب منطقة الجزاء لكنه لم يتسطع وضعها في المرمى ثم شتتها دفاع الدراويش بعيدا عن منطقة الخطورة .

ويسدد فرجاني ساسي الكرة بقدمه اليمنى لكن القائم يتصدى لها بدلاً من حارس الدراويش في الدقيقة 56 من عمر المباراة لتضيع فرصة الهدف الثالث للزمالك .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه عماد حمدي بعد تدخل عنيف مع طارق حامد ويدفع الزمالك بأولى تغييراته بنزول أيمن حفني بدلا من محمد إبراهيم في الدقيقة 58 من عمر المباراة .

ويترجم السعيد محاولاته الهجومية بالهدف الثالث للزمالك بعد بينية رائعة لفرجاني ساسي ليستدير السعيد بالكرة ويودعها في الشباك في الدقيقة 59 معلنا تقدم الزمالك بثلاثة أهداف لهدف .

ويشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه طارق حامد بعد تدخل مع عماد حمدي بوسط الملعب وبعدها تدخل عنيف من محمد بيومي على عبدالله جمعة ليسقط ظهير الزمالك ويطمئن عليه الجهاز الطبي ليستأنف اللعب بصورة طبيعية .

ويواصل الزمالك محاولاته وتمريرة من زيزو للسعيد لكن يتصدى لها محمد مجدي حارس الإسماعيلي الذي كان الأقرب للكرة فأمسكها بنجاح .

وهجمة مرتدة رائعة للدراويش عن طريق باهر المحمدي وبينية رائعة إلى شيلونجو جهة اليمين يتصدى لها عماد السيد هذه المرة واصطدمت بمحمود علاء ثم خرجت ركلة ركنية للدراويش من جهة اليمين في الدقيقة 78 من عمر المباراة .

ويدفع الجهاز الفني بحميد أحداد بدلا من السعيد في الدقيقة 79 من عمر المباراة كثاني تبديلات الفريق لزيادة الفاعلية الهجومية في الدقائق الأخيرة من المباراة .

وتهدأ المباراة قليلا بدون خطورة على كلا المرميين ويدفع الجهاز الفني بآخر أوراقه في المباراة بنزول محمد عنتر بدلا من زيزو في الدقيقة 83 من عمر المباراة .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة وتسديدة من فرجاني ساسي لكنها اصطدمت بحائط صد الدراويش ثم إلى خارج الملعب لركلة ركنية للزمالك من جهة اليمين تمر بدون خطورة في الدقيقة 89 من عمر المباراة .

ويحتسب الحكم 3 دقائق وقت بدل ضائع يحاول الإسماعيلي تعديل النتيجة لكن بدون خطورة لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بثلاثة أهداف لهدف .

وبهذه النتيجة يرفع الزمالك رصيده إلى 72 نقطة بالمركز الثاني بجدول الدوري ويتبقى للفريق مباراة واحدة بالدوري أمام الأهلي يوم الأحد المقبل بختام المسابقة .