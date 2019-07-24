رياضة | القناة يفوز على العين السعودي بهدفين لهدف وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القناة يفوز على العين السعودي بهدفين لهدف وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضاف ملعب القناة بالإسماعيلية لقاء ودي اليوم جمع بين القناة وضيفه العين السعودي في السادسة مساءا.

وأنتهي اللقاء بفوز القناة بهدفين مقابل هدف، أفتتح فيصل الأهداف للعين السعودي في الشوط الأول بينما أحرز إسلام سيد التعادل للقناة في الشوط الثاني وأضاف الوافد الجديد من طلائع الجيش فتحي عثمان الهدف الثاني.

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وشهد اللقاء ندية وحماس بين الفريقين ويأتي هذا اللقاء في إطار إستعدادات كل من الفريقين لمسابقة الدوري الدرجة الأولى السعودي ودوري القسم الثاني بالدوري المصري.

أدار لقاء اليوم تحكيميا طاقم حكام من منطقة الإسماعيلية لكرة القدم مكون من علي الكيكي حكم ساحة و محمد ذكي ومحمد الغزالي حكام مساعدين.

هذا وسوف يلتقي الفريق السعودي ضمن معسكره بإحدي فنادق الإسماعيلية فريق بيراميدز وديا الجمعة بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.