رياضة | أف سى مصر أمام السودان فى مباراة ودية غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أف سى مصر أمام السودان فى مباراة ودية غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى أف سى مصر نظيره فريق السودان فى مباراة ودية غدا فى تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بملعب طلعت حرب ضمن إستعدادات الفريق للدورى الممتاز بالموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخوض نادى مصر ودية أخرى الثلاثاء المقبل أمام فريق بنى سويف.

يذكر أن نادى مصر قد خاض وديتان حتى الأن إحداهما أمام الاسماعيلى والتى إنتهت بالتعادل السلبى، والأخرى أمام أسوان وانتهت بالتعادل الإيجاب بهدفين لكل منهما.