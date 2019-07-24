رياضة | مدير قطاع الناشئين بناصر ملوي.. فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد في أول أغسطس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير قطاع الناشئين بناصر ملوي.. فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد في أول أغسطس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حدد مجلس إدارة مركز شباب ناصر ملوي برئاسة أحمد الصواف موعد إنطلاق فترة الإعداد لقطاع الناشئين لمركز شباب ناصر ملوي استعدادا للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

وفي تصريحاته للفجر قال طارق السكران مدير قطاع الناشئين بناصر ملوي بأن فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد في الأول من أغسطس القادم مشيرا إلى أنه قد بدأ الإختبارات بقطاع الناشئين منذ ثلاثة أيام وذلك من أجل إختيار أفضل العناصر.

وأضاف السكران بأنه يسعي الي عمل شئ جديد بقطاع الناشئين متمثلا في إختيار أفضل العناصر لقطاع الناشئين وللفريق الأول وكذلك من أجل تسويق اللاعبين من أجل جعل فريق مركز شباب ناصر ملوي في تقدم وإزدهار.