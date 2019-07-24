رياضة | الأهلي بطل الدوري.. ترتيب الدوري المصري بعد تقدم الأحمر وتعادل الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي بطل الدوري.. ترتيب الدوري المصري بعد تقدم الأحمر وتعادل الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انهى النادي الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام فريق المقاولون العرب، بالتقدم بنتيجة هدف نظيف أحرزه التونسي علي معلول في منتصف الشوط، مما يعطي المقدمة للفريق الأحمر في تحقيق لقب بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

بينما يتعادل فريق الزمالك أمام فريق الإسماعيلي، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي تقام على ستاد بتروسبورت.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد نتائج الشوط الأول للمباراتين.

1- الأهلي 77 نقطة.

2- بيراميدز 70 نقطة.

3- الزمالك 70 نقطة.

4- المصري 52 نقطة.

5- المقاولون العرب 48 نقطة.

6- مصر المقاصة 46 نقطة.

7- الإسماعيلي 44 نقطة.

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8- طلائع الجيش 41 نقطة.

9- إنبي 40 نقطة.

10- وادي دجلة 40 نقطة.

11- الاتحاد السكندري 39 نقطة.

12- سموحة 38 نقطة.

13- الإنتاج الحربي 38 نقطة.

14- حرس الحدود 38 نقطة.

15- الجونة 38 نقطة.

16- بتروجيت 35 نقطة.

17- الداخلية 27 نقطة.

18- نجوم المستقبل 26 نقطة.