رياضة | الأهلي يقترب من لقب الدوري بهدف معلول أمام المقاولون العرب في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من لقب الدوري بهدف معلول أمام المقاولون العرب في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الأهلي الشوط الأول من مواجهة المقاولون العرب متقدمًا بهدف نظيف في المباراة المقامة على ستاد برج العرب والمؤجلة من الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

بدأ الأهلي المباراة ضاغطا ووضحت نية لاعبيه في إحرازهدف مبكر، حيث انطلق محمد هاني من الناحية اليمنى ومرر كرة عرضية إلى وليد أزارو الذي سددها ضعيفة بعيدة عن مرمى محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب.

وفي الدقيقة ٨ ومن عمل جماعي بين رمضان صبحي وعمرو السولية وصلت الكرة إلى الأخير داخل منطقة الجزاء، والذي سددها لكن أبو السعود أبعدها عن مرماه.

واستمر ضغط الأهلي على مرمى الذئاب حتى وصلت الكرة على حدود منطقة الجزاء إلى السولية الذي سددها قوية بجانب القائم الأيمن لأبو السعود.

وحصل رمضان صبحي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة ١٣ بعد عرقلته بعد منتصف الملعب لينفذها علي معلول لكن أبو السعود أبعدها عن مرماه وحولها إلى ركنية.

ومع حلول الدقيقة ١٧ سنحت فرصة حقيقة للفريق الأحمر لإحراز الهدف الأول بعدما مرر حسين الشحات الكرة من الناحية اليمنى إلى رمضان صبحي داخل منطقة الجزاء لكنه تأخر قليلًا لينقض محمد سمير مدافع الذئاب ويبعدها عن منطقة الجزاء.

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وبعد فاصل من المراوغات حصل حسين الشحات على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء، نفذها وليد سليمان في الدقيقة ٢٥ لتصطدم بالحائط وتصل إلى علي معلول الذي وضعها داخل الشباك معلنًا الهدف الأول للأهلي ومطلقًا الأفراح داخل مدرجات ستاد برج العرب للجماهير الحمراء المتواجدة فيه.

بعد الهدف الأول للأهلي استمر الضغط من جانب لاعبي الفريق الأحمر، ومرر محمد هاني الكرة بينية إلى حسين الشحات الذي أطلق صاروخ فوق عارضة أبو السعود بقليل.

واستمر ضغط الأهلي حيث لعب علي معلول ضربة ركنية وصلت على رأي وليد أزارو في الدقيقة ٣١ لكنها ابتعدت عن مرمى محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب.

ومن جملة رائعة بين محمد هاني ووليد سليمان مرر الأخير الكرة إلى حسين الشحات داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٣٤، ليتألق أبو السعود ويبعد الكرة إلى ركلة ركنية منقذًا مرماه من استقبال الهدف الثاني.

وتسلم رمضان صبحي الكرة في وسط الملعب ليرواغ من يقابله، وتصل الكرة سهلة إلى أبو السعود ليرد المقاولون العرب بكرة أخرى لكن أيمن أشرف حولها إلى ركنية.

وحصل رمضان صبحي على ضربة حرة في الدقيقة ٣٩ نفذها علي معلول داخل منطقة الجزاء ليبعدها دفاع المقاولون العرب، وتصل الكرة إلى ربيعة الذي مرر كرة عرضية رائعة على رأس أزارو سددها خارج المرمى.

ومرت الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا الشوط دون أن تشهد أي جديد على مستوى النتيجة وينتهي بتقدم الأهلي بهدف علي معلول.