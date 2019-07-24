رياضة | صدمة في برشلونة بسبب جريزمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة في برشلونة بسبب جريزمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا الإسبانية أن من الممكن حظر بطاقة أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الجديد بسبب مشكلته مع فريقه السابق أتليتكو مدريد.

وقال تيباس، فى تصريحات لإذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية: "إدارة أتليتكو مدريد بالفعل قدمت طلب كتابي لليجا تطلب فيه عدم إرسال البطاقة لبرشلونة".

وأضاف :" يمكننا بالفعل إيقاف جريزمان ولكن ليس لدى معلومات بسبب الأمر حتى الأن وهناك آليات للعمل وهيئات يمكنها تحل الوضع.

ويذكر أن أتليتكو مدريد ترى أن لها الحق فى 80 مليون يورو بعد تعاقد برشلونة مع جريزمان مستغلين الشرط الجزائى المقدر ب 120 مليون يورو بداية من يوليو مع تواجد المفاوصات قبل إنخفاض الشرط الجزائى من 200 إلى 120 وأن برشلونة إنتظر حتى يوليو ليعلن عن الصفقة.