رياضة | لاسارتي يدعم معلول بعلامة النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يدعم معلول بعلامة النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، على دعم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق، وتهنئه بالهدف الأول الذي أحرزه للفريق، في شباك المقاولون العرب، بالدوري العام.

وأشار لاسارتي، للاعبي بأصبعيه بعلامة النصر، بعد أن تقدم للفريق بالدقيقة 26 من المباراة المقامة حاليا على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز.