انت الان تتابع أستون فيلا يعلن رسميا تعاقده مع المصري تريزيغيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

اللاعب المصري محمود حسن الملقب بـ"تريزيغيه"

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم رسميا، تعاقده مع اللاعب المصري محمود حسن الملقب بـ"تريزيغيه". ويشهد الموسم الجديد عودة أستون فيلا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب دام ثلاثة أعوام.

أعلن نادي استون فيلا الصاعد حديثا للدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم (الأربعاء 24 يوليو/ تموز 2019) ضم اللاعب الدولي المصري محمود حسن الملقب بـ"تريزيغيه" من قاسم باشا التركي.

ولم يكشف استون فيلا عن القيمة المالية للصفقة لكن هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ذكرت أن النادي دفع 8.75 مليون جنيه استرليني (10.90 مليون دولار) لضم الجناح المصري.

Advertisements

وبدأ اللاعب البالغ من العمر 24 عاما مسيرته مع الأهلي المصري وأمضى فترات مع اندرلخت البلجيكي قبل أن ينتقل إلى تركيا.

وشارك "تريزيغيه" مع منتخب مصر في كأس العالم في روسيا 2018 وكأس الأمم الافريقية هذا العام حيث سجل هدفا واحدا في أربع مباريات. وقال دين سميث مدرب فيلا في بيان عقب إكمال النادي تاسع صفقة له خلال فترة تعاقدات مشحونة "نحن سعداء حقا بالعمل مع "تريز". شاهدته عدة مرات. إنه لاعب يشارك في مركز الجناح وهو من نوعية اللاعبين الذين كنا نتمنى ضمهم. يتسم بأسلوب لعبه المباشر الذي يسبب مشكلات للفرق المنافسة في الثلث الأخير من الملعب ويسجل أهدافا".