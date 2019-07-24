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تصريحات كوفاتش تحيي صفقة سانيه من جديد

جذب وشد وتصريحات ونفي تطغى على احتمالية انتقال النجم الألماني الدولي ليروي سانيه من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ، لكن تصريحات جديدة لمدرب البافاري باتت تُبشر بوضع نهاية قريبة لقرار حاسم.

قال مدرب الفريق البافاري نيكو كوفاتش إن إدارة النادي اتفقت "على خطة واضحة المعالم" من أجل ضم لاعب وسط مانشستر سيتي ليروي سانيه (23 عاماً)، الذي تضعه إدارة بايرن ميونيخ على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب في ضمهم استعداداً للموسم المقبل. ونقلت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية عن المدرب الكرواتي قوله: "نركز بشدة على النجاح في إتمام هذه الصفقة. وسانيه يعرف تماماً ما ينتظره هنا. حين ينتقل لاعب لديه مثل هذه الإمكانيات إلى بايرن، فإنه يدرط طبيعة ما ينتظره".

كوفاتش واعٍ تماماً للمصاعب التي ترافق في العادة صفقة من هذا النوع، لكنه تعهد بأن "المسؤولين في النادي يعملون بجد من أجل إنجاحها".

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ويطغى على صفقة انتقال سانيه المحتملة إلى بايرن الكثير من الشد والجذب ناهيك عن التكهنات والأنباء المتضاربة في الصحافة الرياضية، بيد أن "شيورت بيلد" تنقل عن كوفاتش أن النادي البافاري وضع موعداً بشأن قرار نهائي حول الفوز بتوقيع اللاعب الألماني. وبحسب الصحيفة الألمانية فإن هناك إشارات إيجابية حول الصفقة المحتملة جاءت من وكيل أعمال سانيه.

ويأتي ذلك بعد ساعات من أنباء عن أن بطل الدوري الإنجليزي لا يبدي أي اهتمام ببيع جناحه ليروي سانيه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس". وأشار التقرير إلى أن مصادر في مانشستر سيتي قالت إنه إلى الآن لا توجد محادثات بين الطرفين "ولم يتم إرسال أي عرض" بشأن المهاجم.

يُذكر أن الدولي الألماني انضم إلى مانشستر سيتي قادماً من شالكه الألماني صيف 2016 مقابل نحو 50 مليون يورو، ويرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2021.