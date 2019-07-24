شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهي الشوط الأول متقدمًا على المقاولون بهدف «معلول» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي الشوط الأول من المباراة التي تجمعه بنظيره المقاولون العرب، بالتقدم بهدف نظيف، أحرزه على معلول في الدقيقة 25، في اللقاء الذي يجمعهما على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.

أحرز الظهير الأيسر التونسي هدف الشوط الوحيد في الدقيقة 25 من متابعة لركلة حرة سددها وليد سليمان وارتطمت بالحائط البشري وتهيأت أمام معلول الذي أودعها على يسار محمود أبوالسعود حارس المقاولون.

دأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من : محمد الشناوي ــ محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول ــ عمرو السولية – حمدي فتحي – حسين الشحات – وليد سليمان ــ رمضان صبحي – وليد أزارو.

بداية الشوط الأول شهدت ضغطا كبيرا من الفريقين لاستخلاص الكرة وفرض السيطرة، وظهر وليد أزارو في هجمتين، ولكن بدون خطورة على المرمي بعدما تلقي تمريرة طولية إلا أن محمود أبوالسعود حارس المقاولون كان الأقرب للكرة وأطلق أزارو تصويبة في الدقيقة السادسة ، لكن مرت بجوار القائم الأيسر للمقاولون.

ظهرت خطورة الأهلي مع مرور الوقت وفي الدقيقة التاسعة يمر رمضان صبحي من الجبهة اليسرى ويلعب عرضية أخرجها الدفاع، وفي الدقيقة العاشرة يطلق عمرو السولية تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيمن للمقاولون.

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يرسل علي معلول كرة طويلة من ضربة حرة حولها أبوالسعود لضربة ركنية، ثم يظهر حارس المقاولون من جديد بعد التصدي لضربة ركنية، وتمر ربع ساعة بتعادل سلبي بين الفريقين.

تضيع أخطر فرص اللقاء للأهلي في الدقيقه 17 بعد عرضية قوية من حسين الشحات داخل منطقة الجزاء، وتدخل دفاع المقاولون وأبعد الكرة قبل رمضان صبحي المتواجد داخل منطقة الجزاء.

في الدقيقة 25 يتقدم الأهلي بهدف عن طريق علي معلول.. وجاءت البداية عن طريق الشحات الذي حاول استغلال المهارة الفردية وحصل على خطأ، تصدى سليمان للكرة وأطلق تصويبة اصطدمت بدفاع المنافس ووصلت الكرة لــ«معلول» المتواجد داخل منطقة الجزاء ليضعها بمهارة على يسار أبوالسعود.

يواصل الأهلي الضغط وفي الدقيقه 34 يتصدى أبوالسعود لتصويبة قوية من حسين الشحات وحولها إلى ضربة ركنية.

يحاول رمضان صبحي استغلال الحل الفردي والمرواغة داخل منطقة الجزاء الا أن أبوالسعود تدخل وأمسك بالكرة.

يواصل الأهلي الضغط من جديد في الدقائق الأخيره ويلعب ربيعه المتقدم عرضية في الدقيقة 40 قابلها أزارو برأسية مرت بجوار القائم الأيسر لحارس المقاولون وتضيع فرصة جديدة.ليطلق بعدها الحكم محمد عادل صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف.