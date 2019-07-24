التعادل الإيجابي يحسم نتيجة الشوط الأول بين الزمالك والإسماعيلي (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والإسماعيلي، بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين، في اللقاء الذي يجمعهماعلى ملعب بتروسبورت، والمؤجل من الجولة 27 لمسابقة الدوري الممتاز.
سجل محمود علاء هدف التقدم للزمالك من ركلة جزاء صنعها حمدي النقاز الذي تعرض للإعاقة داخل المنطقة ليودعها على يمين الحارس معلنا تقدم الزمالك بهدف دون رد في الدقيقة 14 من عمر المباراة.
وتكفل المهاجم النامبيبي بنسون شيلونجو هداف الإسماعيلي من إدراك التعادل لفريقه في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتلك النتيجة.
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