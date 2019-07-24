شكرا لقرائتكم خبر عن الإيفواري كوفي أداما يحط رحاله في وج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الطائف)

وقَّعت إدارة نادي وج عقداً مع المهاجم الإيفواري كوفي أداما، ليمثل بموجبه الفريق الأول لكرة القدم في منافسات دوري أندية الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2019-2020.

وجاء التوقيع مع اللاعب بعد توصية الجهاز الفني، نظراً لما يملكه من تجارب سابقة في عدة أندية كان آخرها الموسم الماضي عندما ارتدى قميص نادي الجبيل في دوري الدرجة الثانية وقدَّم مستويات ملفتة جعلته هداف الفريق برصيد 11 هدفاً.

وبالتوقيع مع أداما تكون إدارة النادي قد أغلقت ملف اللاعبين الأجانب، وستعزز صفوف الفريق بالمزيد من التعاقدات على مستوى اللاعبين المحليين والمواليد بما يتناسب مع احتياجات الفريق.