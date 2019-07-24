شكرا لقرائتكم أول 30 دقيقة.. هجوم مكثف للأهلي يسفر عن هز شباك المقاولون بقدم "معلول"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم الأهلي على المقاولون بهدف نظيف بعد مرور 30 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما على إستاد برج العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت بداية المباراة متوسطة رغم محاولات الأهلي في مباغتة المقاولون أو على الأقل فرض سيطرته على مجريات اللعب، فيما تكتل لاعبي المقاولون بكثافة في وسط ملعبهم لمنع لاعبي الأهلي من تشكيل خطورة على مرمى محمود أبو السعود.

وكانت الجبهة اليمنى للأهلي هي الأنشط في الدقائق الخمس الأولي بقيادة محمد هاني وحسين الشحات، فيما جاءت أول تسديدة على المرمى في الدقيقة 6 عن طريق وليد أزارو ولكنها وصلت بعيدا عن المرمى.

واخترق عمرو السولية دفاع المقاولون في الدقيقة 9 من ناحية اليسار ولعب تمريرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن نجح لاعبي المقاولون في تطفيشها، وتبعها تسديدة للسولية في الدقيقة 10 تمر بجانب القائم.

واستمر ضغط الأهلي وسيطرته على مجريات اللعب على أمل إحراز هدف التقدم ولكن بدون جدوى في ظل يقظة لاعبي المقاولون وبراعة أبو السعود.

وشكل الأهلي خطورة على مرمى المقاولون في الدقيقة 16 من هجمة منظمة بعد تمريرة حسين الشحات على خط الستة، ولكن لم يتمكن رمضان صبحي من تسديدها لتأخره على الكرة، وتمر بسلام على دفاع الذئاب.

تمركز لاعبو المقاولون في وسط ملعبهم خشية من استقبال هدف، في ظل الضغط المكثف للأهلي حيث تواجد الـ11 لاعب بصفوف ذئاب الجبل في وسط ملبعهم، وهو ما صعب الأمر على الفريق الأحمر.

تحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24 ويسددها وليد سليمان في الحائط لتصل على علي معلول ويسددها في المرمى في الدقيقة 26، ويضع الأهلي في المقدمة.

وهدد حسين الشحات مرمى المقاولون في الدقيقة 28 في محاولة لتعزيز التقدم وتأمين النتيجة، وتبعها ضغط قوي من الأهلي الذي لم يأمن نتيجة التقدم بهد وحيد على مدار النصف ساعة الأولى.

تشكيل الأهلي ضم كلا من

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حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم: وليد أزارو

تشكيل المقاولون ضم كلا من:

حراسة المرمى : محمود أبو السعود

خط الدفاع : احمد شيمى – فاروقا – محمد سمير – حسن الشامى

خط الوسط : عبد العزيز موسى – محمد سوسته – محمد مجلى – لويس ادواردو

خط الهجوم : محمد طلعت – سيف الجزيرى