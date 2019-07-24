شكرا لقرائتكم الأهلي ينهي الشوط الأول متقدما على المقاولون بتوقيع "علولو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والمقاولون بتقدم الفريق الأحمر بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما على إستاد برج العرب والمؤجلة من الأسبوع الـ33 من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت بداية المباراة متوسطة رغم محاولات الأهلي في مباغتة المقاولون أو على الأقل فرض سيطرته على مجريات اللعب، فيما تكتل لاعبي المقاولون بكثافة في وسط ملعبهم لمنع لاعبي الأهلي من تشكيل خطورة على مرمى محمود أبو السعود.

وكانت الجبهة اليمنى للأهلي هي الأنشط في الدقائق الخمس الأولي بقيادة محمد هاني وحسين الشحات، فيما جاءت أول تسديدة على المرمى في الدقيقة 6 عن طريق وليد أزارو ولكنها وصلت بعيدا عن المرمى.

واخترق عمرو السولية دفاع المقاولون في الدقيقة 9 من ناحية اليسار ولعب تمريرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن نجح لاعبي المقاولون في تطفيشها، وتبعها تسديدة للسولية في الدقيقة 10 تمر بجانب القائم.

واستمر ضغط الأهلي وسيطرته على مجريات اللعب على أمل إحراز هدف التقدم ولكن بدون جدوى في ظل يقظة لاعبي المقاولون وبراعة أبو السعود.

وشكل الأهلي خطورة على مرمى المقاولون في الدقيقة 16 من هجمة منظمة بعد تمريرة حسين الشحات على خط الستة، ولكن لم يتمكن رمضان صبحي من تسديدها لتأخره على الكرة، وتمر بسلام على دفاع الذئاب.

تمركز لاعبو المقاولون في وسط ملعبهم خشية من استقبال هدف، في ظل الضغط المكثف للأهلي حيث تواجد الـ11 لاعب بصفوف ذئاب الجبل في وسط ملبعهم، وهو ما صعب الأمر على الفريق الأحمر.

تحصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 24 ويسددها وليد سليمان في الحائط لتصل على علي معلول ويسددها في المرمى في الدقيقة 26، ويضع الأهلي في المقدمة.

وهدد حسين الشحات مرمى المقاولون في الدقيقة 28 في محاولة لتعزيز التقدم وتأمين النتيجة ، وتبعها ضغط قوي من الأهلي الذي لم يأمن نتيجة التقدم بهد وحيد على مدار النصف ساعة الأولى.

وسدد حسين الشحات على مرمى المقاولون في الدقيقة 34 ولكن يحولها أبو السعود إلى ركنية ، ويفشل لاعبي الأهلي في استغلالها جيدا ، وتصل إلى لاعبي المقاولون الذين قاموا بإبعادها عن مرماهم ، فيما أضاع رمضان صبحي هجمة خاطفة من الجبهة اليسرى في الدقيقة 37 رغم أنه كان في وضعية جيدة نظرا لتقدم غالبية لاعبي المقاولون.

ولم يستغل أزارو رأسية من عرضية رامي ربيعة المميزة في الدقيقة 40 وأهداها علي بعيدا عن المرمى على يسار أبو السعود ، في الوقت الذي استمر فيه ضغط لاعبي الأهلي لتعزيز تقدمهم على الذئاب، ويستمر الضغط الأحمر حتى نهاية الشوط الأول بتقدم الأحمر بهدف معلول.

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تشكيل الأهلي ضم كلا من

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم: وليد أزارو

تشكيل المقاولون ضم كلا من:

حراسة المرمى : محمود أبو السعود

خط الدفاع : احمد شيمى – فاروقا – محمد سمير – حسن الشامى

خط الوسط : عبد العزيز موسى – محمد سوسته – محمد مجلى – لويس ادواردو

خط الهجوم : محمد طلعت – سيف الجزيرى