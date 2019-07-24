شكرا لقرائتكم بعد 15 دقيقة.. الزمالك يتقدم على الدراويش بهدف محمود علاء من ركلة جزاء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بعد مرور الربع ساعة الأولى من عمر مباراة الزمالك والإسماعيلي التى تجمع بينهما الأن بملعب بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الـ 27 لمسابقة الدوري . جاءت البداية بطريقة سريعة منذ الدقيقة الأولى وحاصر لاعبو الزمالك نظرائهم بالإسماعيلى فى نصف الملعب خلال الدقائق العشرة الأولى. وأهدر عمر السعيد فرصة كانت أقرب إلى التسجيل فى الدقيقية 8 داخل منطقة جزاء الدراويش، الذين لم يظهرو أى خطورة أو فاعلية على مرمى الأبيض خلال الربع ساعة الأولى من اللقاء. وفى الدقيقة الـ 12 احتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح التونسى حمدي النقاز لاعب الزمالك وأشهر البطاقة الصفراء للاعب الاسماعيلى أحمد أيمن . وأحرز محمود علاء الهدف الأول للمارد الأبيض فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء. ودخل الزمالك اللقاء بتشكيل ضم كل من .. حراسة المرمى : عماد السيد. Advertisements خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن و أحمد سيد زيزو. خط الهجوم :عمر السعيد. بينما الاسماعيلى دخل اللقاء بتشكيل ضم كل من .. محمد مجدي في حراسة المرمى الدفاع.. أسامة ابراهيم، باهر المحمدى، محمد هاشم، أحمد أيمن. فى الوسط.. عبد الرحمن مجدى، عماد حمدى، محمد الضرف، محمد بيومى. فى الهجوم.. محمد الشامى، وشيلونجو.

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