بث مباشر لحظة بلحظة .. 1 الأهلى × المقاولون 0...

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جدة - عمرو شويل يقدم الخليج 365 لقرائه متابعة حية لمباراة الأهلى والمقاولون لحظة بلحظة اليوم الأربعاء 24-7-2019 فى الدورى المصرى اون لاين، فى الثامنة مساء، فى أهم مباريات المارد الأحمر هذا الموسم، فى إطار المباريات المؤجلة من الأسبوع الثالث والثلاثين من منافسات الدورى الممتاز لكرة القدم.

د 1.. تمرير سريع من لاعبى الأهلى واعتماد على الكرات البينية العميقة



د 2.. لاعبو المقاولون يبدأون مبادلة الأهلى السيطرة والاعتماد على الجبهة اليمنى



د3.. هدوء نسبى فى منطقة وسط الملعب بين الفريقين



د 4.. محاولات أهلاوية لاختراق دفاع المقاولون بالكرات البينية



د 5.. أول تسديدة من وليد أزارو داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بغرابة بعيدة عن المرمى



د 6.. سيطرة أهلاوية فى وسط الملعب د 8.. عرضية خطيرة من الأهلى تمر بسلام أمام المقاولون د 9.. تسديدة خطيرة من عمرو السولية من على حدود منطقة الجزاء تمر بجوار القائم د 11.. فشل كامل من لاعبى المقاولون فى الوصول إلى مرمى الأهلى حتى الآن

د 12.. فاصل مهارى من رمضان صبحى فى وسط المعلب ينتهى بحصوله على فاول

د 14 .. ركنية خطيرة من لاعبى الأهلى ولكن أبو السعود يمسك بالكرة وينقذ الموقف

د 16.. عرضية خطيرة داخل منطقة جزاء المقاولون يفشل فى استغلالها رمضان صبحى

د 17 .. إصابة خفيفة لعبد العزيز موسى لاعب المقاولون

د 19 فاول خطير للأهلى د 20 فشل كامل للاعبى المقاولون فى الارتداد على مرمى الأهلى

د 25 سيطرة أهلاوية تسفر عن ضربة ثابتة من أمام منطقة الـ18 فى غاية الخطورة

د 26 على معلول يسجل الهدف الأول للأهلى أمام المقاولون

د 28 ضغط أهلاوى وتسديدة خطيرة لحسين الشحات داخل منطقة جزاء المقاولون تعلو العارضة

د 31 ركنية خطيرة للأهلى يرتقى لها وليد أزارو برأسه ولكنها تعلو العرضة بكثير

د33 هدوء اللعب نسبيا من جانب لاعبى الأهلى مع استمرار سيطرتهم فى الحفاظ على الكرة

د35 أبو السعود ينقذ مرماه من هدف أهلاوى محقق

د 36 فاصل مهارى من رمضان صبحى وتوغل داخل منطقة الجزاء ولكن حارس المقاولون ينقذ الكرة

د 37 ألغى الحكم الدولى محمد عادل، هدف للمقاولون العرب

د 38 إنذار للاعب المقاولون لويس ادواردو بعد تدخل عنيف مع رمضان صبحى

د 39 فرصة خطيرة يضيعها وليد أزارو

د 40 ترقيصة ع الواقف من حسين الشحات للاعب المقاولون

د 41 عمرو السولية يقطع كرة خطيرة فى وسط الملعب ويمنع ارتداد لاعبى المقاولون

د 43 تمريرة رائعة من عمرو السولية فى عمق دفاع المقاولون

انتهاء الشوط الأول

د 46 بداية حماسية للأهلى بنفس طريقة الشوط الأول

د 47 تسلل على إدواردو لاعب المقاولون

د 49 ضربة ثابتة للأهلى من أمام منطقة جزاء المقاولون يحصل عليها وليد أزارو

د 50 تسديدة ع الطاير من حمدى فتحى لم تمثل أى خطورة على مرمى المقاولون

أعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي تشكيل الاهلى امام المقاولون فى المباراة المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، بإستاد برج العرب ضمن الجولة الـ33 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. تشكيل الاهلى امام المقاولون ضم عناصر هجومية

وضم تشكيل الاهلى امام المقاولون العديد من العناصر الأساسية أبرزهم الرباعى وليد سليمان وحسين الشحات ورمضان صبحى ووليد أزارو للضغط على دفاعات المقاولون منذ الدقيقة الأولي خاصة أن الأحمر يحتاج للفوز لضمان حصد لقب الدوري بشكل رسمى.

تشكيل الاهلى امام المقاولون رسميا



وجاء تشكيل الاهلى امام المقاولون على النحو التالى :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط - حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : وليد أزارو.

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أعلن الجهاز الفني للمقاولون العرب بقيادة عماد النحاس تشكيل فريقه الذى سيخوض مباراة الأهلى بعد قليل فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ33 للدورى .

وجاء التشكيل على النحو التالى : حراسة المرمى : محمود أبو السعود خط الدفاع : احمد شيمى – فاروقا – محمد سمير – حسن الشامى خط الوسط : عبد العزيز موسى – محمد سوسته – محمد مجلى – لويس ادواردو خط الهجوم : محمد طلعت – سيف الجزيرى

ويحتاج الاهلي للفوز الليلة امام المقاولون للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز رسمياً للمرة الـ41 في تاريخه قبل خوض مباراة الجولة الأخيرة للمسابقة يوم الأحد المقبل أمام الزمالك فى مباراة القمة بملعب برج العرب.

حكم مباراة الاهلى امام المقاولون.

واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، محمد عادل لإدارة مباراة الاهلي امام المقاولون بعدما سبق وحددت لجنة الحكام محمد معروف ليكون حكما للمباراة، ومحمد عادل حكما لمباراة الزمالك والاسماعيلى المقرر إقامتها فى نفس التوقيت، قبل أن تشهد الساعات الأخيرة حالة من الارتباك وتقرر اللجنة استبعاد محمد معروف من حسابات المباراتين وتقرر إسناد لقاء الاهلى امام المقاولون لمحمد عادل بينما يدير إبراهيم نور الدين لقاء الزمالك والاسماعيلى.