شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. الزمالك والإسماعيلى حبايب 1-1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بتعادل الزمالك على الإسماعيلي بهدف لكل منهما، أحرز هدف الأبيض محمود علاء من ركلة جزاء فى الدقيقة 13 و تعادل للدراويش شلونجو المنبيبي فى الدقيقة 37 من عمر المبارة المقامه حاليا على ملعب بتروسبورت والمؤجلة من الجولة الـ 27 لمسابقة الدوري.

وجاء اللقاء كتالي..

جاءت البداية بطريقة سريعة منذ الدقيقة الأولى وحاصر لاعبو الزمالك نظرائهم بالإسماعيلى فى نصف الملعب خلال الدقائق العشرة الأولى.أهدر عمر السعيد فرصة كانت أقرب إلى التسجيل فى الدقيقية 8 داخل منطقة جزاء الدراويش، الذين لم يظهرو أى خطورة أو فاعلية على مرمى الأبيض خلال الربع ساعة الأولى من اللقاء.فى الدقيقة الـ 12 احتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح التونسى حمدي النقاز لاعب الزمالك وأشهر البطاقة الصفراء للاعب الاسماعيلى أحمد أيمن .

وأحرز محمود علاء الهدف الأول للمارد الأبيض فى الدقيقة 13 من عمر اللقاء.

الفريقين فى تبادل هجمومي وطلب لاعبي الدراويش بركلة جزاء فى الدقيقة 17 باعتبار ان الكرة لمست يد طارق حامد داخل منطقة جزاءة لكن الحكم كان قريبا من اللاعبين واشار باستمرار اللعب كما اشهر البطاقة الصفراء للاعب الدراويش عبد الرحمن مجدي للاعتراض.

وفى الدقيقة 28 اشار مساعد الحكم الثاني على تسلل اللاعب حمدي النقاز والذي سدد الكرة داخل مرمي الاسماعيلي قبل صافرة الحكم ومحتسبا تسلل

-تعادل للدراويش شلونجو المنبيبي فى الدقيقة 37 من عمر المبارة

احتسب الحكم دقيقتين وقت بدل ضائع للمبارة.

دخل الزمالك اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

حراسة المرمى : عماد السيد.

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.

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خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن و أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم :عمر السعيد.

بينما الاسماعيلى دخل اللقاء بتشكيل ضم كل من ..

محمد مجدي في حراسة المرمى

الدفاع.. أسامة ابراهيم، باهر المحمدى، محمد هاشم، أحمد أيمن.

فى الوسط.. عبد الرحمن مجدى، عماد حمدى، محمد الضرف، محمد بيومى.

فى الهجوم.. محمد الشامى، وشيلونجو.