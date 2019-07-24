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شكرا لقرائتكم بث مباشر لحظة بلحظة .. 2 الزمالك X الإسماعيلى 1... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يقدم الخليج 365 لقرائه مباراة الزمالك والإسماعيلى بث مباشر لحظة بلحظة اليوم الأربعاء 24-7-2019 فى الدورى المصرى اون لاين، فى الثامنة مساء اليوم على استاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
د 1 .. ركنية خطيرة للزمالك يشتتها مدافعو الإسماعيلى
د2.. أول كرة بينية خطيرة من خط وسط الدراويش خلف دفاعات الزمالك ولكن عماد السيد ينقذ الموقف
د 3.. توغل خطير من عبد الله جمعة خلف دفاع الإسماعيلى والمطالبة بركلة جزاء غير صحيحة
د 4.. عبد الله جمعة يقطع كرة خطيرة قبل مرورها للاعبى الإسماعيلى فى وسط الملعب
د 5.. تمريرة فى العمق من وسط الزمالك ولكن حارس الإسماعيلى ينقذ الموقف
د 7 محمد إبراهيم يفشل فى الاستحواذ على تمريرة عبد الله جمع أمام المرمى ويضيع هدفا
د 12 .. ركلة جزاء للزمالك يحصل عليها حمدى النقاز
د 14 محمود علاء يحرز الهدف الأول للزمالك من ركلة جزاء
محمود علاء يسجل للزمالك أمام الإسماعيلى
د 15 .. لاعبو الإسماعيلى يطالبون بركلة جزاء
د 16 .. الجهاز الفنى للإسماعيلى يطالب حكم المباراة بالحصول على ركلة جزاء
د18 تسديدة طائشة من طارق حامد
د 19.. ركنية خطيرة للإسماعيلى
د22 .. 3 دقائق سيطرة وضغط من الإسماعيلى لإدراك التعالد
د 28 تمريرات كثيرة بعرض الملعب بين لاعبى الإسماعيلى
د 29 تدخل عنيف من لاعب الإسماعيلى يسفر عن ضربة حرة للزمالك
د 37 خطأ قاتل من زيزو يستغله شيلونجو مهاجم الإسماعيلى ويتعادل للدراويش
د 37 تدخل عنيف مع طارق حامد فى منطقة وسط الملعب
د 40 ضربة ثابتة خطيرة للزمالك على حدود منطقة الـ18 للإسماعيلى
د 41 ركنية سهلة من الزمالك على مرمى الإسماعيلى
انتهاء الشوط الأول
د 47 زيزو يتقدم للزمالك بخطأ فادح من حارس الإسماعيلى
د 49 ركنية خطيرة للزمالك
د 51 طوفان هجمات زملكاوى يعتمد على الجبهة اليسرى
د55 فرصة خطيرة للزمالك وضياع فرصة هدف محقق من جانب محمد إبراهيم
د56 العارضة تحرم فرجانى ساسى من هدف رائع
أعلن خالد جلال المدير الفمي للزمالك تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الإسماعيلي والتي ستجمعهما في الثامنة مساء اليوم الأربعاء في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين للدوري.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى : عماد السيد.
خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز.
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن و أحمد سيد زيزو.
خط الهجوم :عمر السعيد.
وشهد تشكيل الزمالك بعض التغييرات مثل عودة عماد السيد لحراسة المرمى على حساب عمر صلاح وكذلك مشاركة محمد عبد الغنى فى خط الدفاع على حساب الونش وعودة إبراهيم حسن للتشكيل على حساب أوباما الغائب للإيقاف.
أعلن الجهاز الفنى للإسماعيلى، عن التشكيل الذي سيخوض به الدراويش مباراة الزمالك، التى ستنطلق فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة والعشرين للدوري.
وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:
محمد مجدي في حراسة المرمى
الدفاع.. أسامة ابراهيم، باهر المحمدى، محمد هاشم، أحمد أيمن.
فى الوسط.. عبد الرحمن مجدى، عماد حمدى، محمد الضرف، محمد بيومى.
فى الهجوم.. محمد الشامى، وشيلونجو.
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