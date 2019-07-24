شكرا لقرائتكم تشكيل الاهلى امام المقاولون والاستعانة برباعى النار لحصد الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الأورجوياني مارتن لاسارتي تشكيل الاهلى امام المقاولون فى المباراة المقرر لها الثامنة من مساء اليوم، الأربعاء، بإستاد برج العرب ضمن الجولة الـ33 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الاهلى امام المقاولون ضم عناصر هجومية



وضم تشكيل الاهلى امام المقاولون العديد من العناصر الأساسية أبرزهم الرباعى وليد سليمان وحسين الشحات ورمضان صبحى ووليد أزارو للضغط على دفاعات المقاولون منذ الدقيقة الأولي خاصة أن الأحمر يحتاج للفوز لضمان حصد لقب الدوري بشكل رسمى.

تشكيل الاهلى امام المقاولون رسميا



وجاء تشكيل الاهلى امام المقاولون على النحو التالى :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

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خط الدفاع : محمد هاني - أيمن أشرف - رامي ربيعة - علي معلول

خط الوسط - حمدي فتحي - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي

خط الهجوم : وليد أزارو.

ويحتاج الاهلي للفوز الليلة امام المقاولون للتتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز رسمياً للمرة الـ41 في تاريخه قبل خوض مباراة الجولة الأخيرة للمسابقة يوم الأحد المقبل أمام الزمالك فى مباراة القمة بملعب برج العرب.

حكم مباراة الاهلى امام المقاولون



واختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، محمد عادل لإدارة مباراة الاهلي امام المقاولون بعدما سبق وحددت لجنة الحكام محمد معروف ليكون حكما للمباراة، ومحمد عادل حكما لمباراة الزمالك والاسماعيلى المقرر إقامتها فى نفس التوقيت، قبل أن تشهد الساعات الأخيرة حالة من الارتباك وتقرر اللجنة استبعاد محمد معروف من حسابات المباراتين وتقرر إسناد لقاء الاهلى امام المقاولون لمحمد عادل بينما يدير إبراهيم نور الدين لقاء الزمالك والاسماعيلى.