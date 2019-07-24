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الفتح يتغلب على أراد الروماني بهدفين

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جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز الفتح في ثاني مبارياته الودية على أراد الروماني بهدفين دون رد يوم الأربعاء، وذلك ضمن معسكر الفريق الأحسائي المقام حالياً في سلوفينيا.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين دون أهداف، قبل أن يحرز سعيد الدوسري هدف السبق بعد مرور دقيقتين من بداية الشوط الثاني، فيما سجل علي الزقعان الهدف الثاني في الدقيقة 63.

ويبدأ الفتح مشواره في دوري المحترفين السعودي 2019-2020 بلقاء نادي الشباب يوم 24 أغسطس المقبل.

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