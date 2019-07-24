شكرا لقرائتكم سالم الدوسري وغوميز يقودان الهلال إلى تجاوز أودينيزي ودياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب الهلال على أودينيزي الإيطالي 3 - 2، في ثاني ودياته التي خاضها يوم الأربعاء بعدما فاز في وقت سابق بسبعة أهدافة لواحد على بريني السلوفيني.

وسجل سالم الدوسري هدفين في الشوط الأول قبل أن يعزز الفرنسي بافيتيمبي غوميز بهدف ثالث عند الدقيقة 69، فيما سجل هدفي أودينيزي البرازيلي بيكاو والهولندي تير أفيست.

ويستعد الهلال لأولى مبارياته الرسمية في الموسم المقبل عندما يواجه أهلي جدة في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في السادس من أغسطس المقبل.