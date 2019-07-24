zamalek bein بث مباشر الان الزمالك لايف live الزمالك ضد الإسماعيلي بث مباشر On Sport 2 بث حى مشاهدة...

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يحل فريق الإسماعبلى فى ضيافة الزمالك بمباراة الأسبوع السابع والعشرون المؤجلة بينهم، ويسعى فريق الدراويش فى تحقيق الفوز بنتيجة جيدة، بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي كورة ستار كورة أون لاين بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر كورة ستار كورة أون لاين الزمالك والإسماعيلي بث مباشر yalla shoot الاسطورة للبث المباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر كورة أون لاين الزمالك والإسماعيلي كورة أون لاين مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر كورة لايف بث مباشر الزمالك والإسماعيلي livehd7 الزمالك والإسماعيلي رابط الزمالك والإسماعيلي بث مباشر. كما يأمل برازيل مصر فى خطف الانتصار ورد الاعتبار أمام الجماهير الساحلية العاشقة والمحبة للفريق، ويطمح الإسماعيلى فى حصد نقاط اللقاء وتحسين رصيده وتقليل هزائمه فى المنافسة.

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تشكيل الزمالك لمباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز

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بداية الشوط الاول

15′ | جووووول! محمود علاء يحزر هدف اللقاء الأول

39′ | جووووووول! شيلونجو يحرز هدف التعادل للاسماعيلي

نهاية الشوط الأول | #الزمالك 1 : الإسماعيلي 1

يقام لقاء الزمالك والإسماعيلى تحت مسمى ولاد العم والفاصل والحاسم للزمالك فى الأسبوع الالسابع والعشرون المؤجل يوم الأربعاء 24/7/2019، مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي الآن مباشر بدون تقطيع – مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي مباشر hd – مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي مباشر – مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي كورة ستار – مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر – يلا شوت يوتيوب مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم بدون تقطيع – مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي وتبدء المباراة فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وفى الساعة التاسعة بتوقيت السعودية الدولى، وتُنقل المباراة من خلال قناة أون سبورت الرياضية.