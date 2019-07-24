لاعب أهلي جدة يطلب الرحيل إلى ريفربليت الأرجنتيني

يرغب المدافع التشيلي باولو دياز، لاعب أهلي جدة السعودي المغادرة إلى نادي ريفربليت الأرجنتيني بعدما تلقى عرضا خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقا لما نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، فإن باولو دياز يشترط على إدارة الأهلي من أجل الانتقال إلى ريفربليت الأرجنتيني، من أجل إتمام الانتقال بشكل سريع قبل موعد عودته إلى تدريبات فريقه الأهلي.

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ومن المقرر أن يعود اللاعب التشيلي إلى ناديه الأهلي الأحد القادم الموافق 28 يوليو الحالي، حيث يقضي حاليا فترة راحة خاصة بعد انتهائه من المشاركة مع منتخب بلاده تشيلي في كأس كوبا أميركا بالبرازيل.

وانتقل اللاعب صاحب الـ24 عاماً لصفوف الأهلي، في أغسطس 2018 الماضي، قادما من سان لورينزو الأرجنتيني، بعقدٍ يمتد حتى يونيو 2021 المقبل.