كريستيانو رونالدو: إنتر سيكون خصمنا الأصعب في الدوري الإيطالي

صرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أن نادي إنتر ميلان أصبح الخصم الأوضح لفريقه يوفنتوس في مسابقة الدوري في الموسم القادم، مشيرا إلى أن يملكوا مدرب ممتاز هو أنطونيو كونتي.

وساعد رونالدو فريقه يوفنتوس للانتصار على إنتر ميلان بركلات الترجيح اليوم 4-3 بعد التعادل 1-1، خلال لقاءت كأس الأبطال الودية تحضيراً للموسم الجديد.

وذكر كريستيانو رونالدو خلال تصريحات نقلتها صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية بعد المباراة: ” مباراة جيدة، مواجهات إنتر لطالما كانت ليست بهذه السهولة وهذا الخصم هو من سيكون المواجه الأصعب في الدوري، لعبنا بشكل منظم وأعتقد أننا استحقينا الفوز”.

وعن فريق الإنتر تحت قيادة كونتي قال رونالدو: “إنتر لديه فريق مميز، وكمدرب من طراز عالي، ومن الجيد الصراع مع فريق كبير، أنا سعيد جدا لخوض هذه المباريات”.